Als Dieter Lenzer am Montagabend um 19.05 Uhr seine goldene Glocke läutete, war es für ihn ein historischer Moment und eine Premiere. Zum ersten Mal seit Amtsantritt im Mai 2020 leitete Iphofens Bürgermeister eine Sitzung von seinem feudalen Stuhl im Rathaus aus. Wegen der Corona-Pandemie hatten alle Treffen von Stadtrat und Bauausschuss seit April 2020 im Festsaal der Karl-Knauf-Halle stattgefunden. Dort war genügend Platz, um auf genügend Abstand zueinander zu gehen. Aber es war natürlich nicht die vertraute und heimelige Atmosphäre wie im historischen Sitzungssaal des Rathauses.

Jetzt, am 781. Tag seiner Amtszeit, sah Lenzer die Zeit gekommen, um an den angestammten Tagungsort des Stadtrats zurückzukehren. "Ich hoffe, jeder hat seinen Platz gefunden", sagte er zum Auftakt der Bauausschusssitzung. Zwölf von sechzehn Stadträten sowie ein treuer Zuhörer waren der Einladung gefolgt, der Ausschuss selbst besteht nur aus zehn Leuten. Wie lange der Sitzungssaal im Rathaus Tagungsort sein wird, ist ungewiss. "Wir können jederzeit reagieren und wieder in die Halle gehen", so der Bürgermeister.