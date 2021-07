Kitzingen vor 34 Minuten

Hinterreifen weggerutscht: Kradfahrerin verletzt

Am Dienstagvormittag bog die 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades von der Schützenstraße in Kitzingen nach rechts auf die Bundesstraße 8 ab. Kurz nach der Bahnunterführung fuhr sie in einer langgezogenen Rechtskurve über einen Kanaldeckel. Der Hinterreifen rutschte auf regennasser Fahrbahn zur Seite und sie stürzte. Dabei verletzte sich die junge Frau leicht. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungsdienst behandelte die Verletzungen und brachte die Verunglückte zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Es entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von circa 600 Euro.