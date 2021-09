Kitzingen vor 52 Minuten

Hinterreifen eines Opel Corsa plattgestochen

In der Skagerrakstraße in Kitzingen hat sich am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 20.10 Uhr eine Sachbeschädigung ereignet. Ein bislang unbekannter Täter stach laut Polizeibericht mit einem spitzen Gegenstand ein Loch in den linken Hinterreifens eines in einer Hofeinfahrt geparkten Opel Corsa. Es entstand ein Sachschaden von circa 55 Euro.