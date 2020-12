Kitzingen vor 3 Stunden

Hinterrad rutschte beim Bremsen weg

Am Montagmorgen befuhr eine 17-jährige Auszubildende mit einem Kleinkraftrad die Staatsstraße 2271 von Kitzingen kommend in Richtung Hohenfeld. Kurz vor der Südbrücke fuhr die Jugendliche auf die Linksabbiegespur und bremste vor der Ampel ab, heißt es im Bericht der Polizei. Aufgrund der Witterungsverhältnisse rutschte das Hinterrad weg und die Fahrerin stürzte. Sie zog sich dabei Prellungen an einem Bein zu. Hinzukommende Verkehrsteilnehmer leisteten bis zum Eintreffen der Sanitäter Erste Hilfe. Am Kleinkraftrad entstand geringer Schaden.