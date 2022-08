Kitzingen vor 1 Stunde

Hinterbremse von Fahrrad gestohlen

Bereits am 8. August stellte eine 62-jährige Frau ihr Fahrrad der Marke Cube am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs in Kitzingen ab. Im Verlauf des Tages wurde am Fahrrad der gesamte Bremsapparat der Scheibenbremse am Hinterrad entwendet. Es entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von rund 150 Euro.