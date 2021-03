Willanzheims Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert war es eine angenehme Aufgabe, einen ehemaligen Ratskollegen ehren zu können. Sie überreichte dem zum Ende der abgelaufenen Legislaturperiode ausgeschiedenen Hilmar Hein für 18 Jahre Arbeit im Gemeinderat die Dankesurkunde von Innenminister Joachim Herrmann und ein Präsent von Landrätin Tamara Bischof für ehrenamtliches Wirken zum Wohl der Gemeinde und der kommunalen Selbstverwaltung.

"Du hast als Bauingenieur oft sehr wertvolles Fachwissen im Gremium eingebracht", lobte die Bürgermeisterin den ehemaligen Friedhofsbeauftragten und Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss. "Ich habe deine sehr ruhige, sachliche und besonnene Art geschätzt, aber auch deutliche Worte im Sinne der Sache, wenn es angebracht war", wandte sich die Bürgermeisterin an den Geehrten.

Er habe immer den Blick auf Konsequenzen von Beschlüssen im Auge gehabt und er war besonders beteiligt bei den Planungen einiger Baugebiete, Themen der Energiewende und dem Umbau der Willanzheimer Kläranlage. Neben der Gemeinderatsarbeit war er aktiv bei den Feierlichkeiten zu den Jubiläen 1275 Jahre der ersten urkundlichen Erwähnung Willanzheims und 1100 Jahre Hüttenheims. Im Vereinsleben war Hein einer der wichtigen Planer und Helfer bei Bauprojekten des Sportvereins Willanzheim, wo er viele Jahre als Schriftführer fungierte und seit Jahrzehnten auch begeisterter Sänger ist.

Neues Betreuungskonzept in den Kindergärten

In Absprache mit den Trägern der Kindergärten Sternenhimmel in Hüttenheim und St. Martin in Willanzheim hat die Gemeinde ein neues Betreuungskonzept erarbeitet. In bisherigen Hüttenheimer Kindergartengebäude liegt die Erlaubnis vor, dort noch zwei Gruppen im Kindergartenjahr 2021/22 betreuen zu können.

Damit wird die Gemeinde dem Umstand gerecht, dass ab dem kommenden Kindergartenjahr mehr Plätze in Kindergartengruppen und Kinderkrippengruppen benötigt werden. Den Eltern sei das künftige Konzept schriftlich zugestellt worden und nach der verbindlichen Betreuungsabfrage sollen die Kinder auch möglichst nach Elternwünschen eingruppiert werden.

Spielplatz bekommt neue Spielgeräte

Die Bürgermeisterin informierte, dass für das Dorfgemeinschaftshaus in Hüttenheim und die Herrnsheimer Marktschänke Objektmöbel angeschafft werden. Für diese Anschaffungen stellt die Gemeinde Förderanträge für das Regionalbudget für Integrierte Ländliche Entwicklungskonzepte (ILE) vom Amt für ländliche Entwicklung.

Nach dem Umbau und der Erweiterung der Willanzheimer Grundschule wurde die Miete neu kalkuliert. Die künftige Miete für den Schulverband wird 75 000 Euro betragen.

Der Spielplatz in der Willanzheimer Mühlgasse bekommt neue Spielgeräte, die weitgehend mit einem Zuschuss von 6400 Euro vom Gewinnsparverein Volks- und Raiffeisenbanken Bayern finanziert werden.

Musikverein bekommt Zuschuss für Schlagzeug

Der Gemeinderat gewährt dem Musikverein Willanzheim einen Zuschuss von 600 Euro für die Anschaffung eines neuen Schlagzeugs.

Wie die Bürgermeisterin ankündigte, wird die Gemeinde die Flurgänge der Siebener in den Ortsteilen anordnen, doch sei abzuwarten, ob die Corona-Beschränkungen die Flurgänge auch zulassen.