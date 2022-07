Würzburg vor 18 Stunden

Hilferuf aus dem Weinberg: Wie sehr schadet die Hitze dem Frankenwein-Jahrgang 2022?

Zu sonnig, zu heiß, zu trocken: Die anhaltende Dürre und Hitze in Weinfranken versetzen auch Reben und Winzer zunehmend in Stress. Was bedeutet das für den Jahrgang 2022?