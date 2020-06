Hilfe für Heilig-Kreuz-Kapelle in Kitzingen

Dank zahlreicher Spenden sowie der Mittel der Lotterie "Glücksspirale" unterstützt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) die Schieferneueindeckung der Dächer der Heilig-Kreuz-Kapelle in Kitzingen mit einem Fördervertrag über 50 000 Euro. Damit leistet die in Bonn ansässige Denkmalschutzstiftung ihren Beitrag zur Planungssicherheit für die Bauherren, ihre Architekten und Handwerksbetriebe.

Die Heilig-Kreuz-Kapelle ist eine kleine barocke Kirche im Stadtteil Etwashausen der Stadt Kitzingen. Sie wurde gegen Mitte des 18. Jahrhunderts nach Plänen von Balthasar Neumann erbaut und 1745 feierlich geweiht. Heute gehört sie zu den über 460 Objekten allein in Bayern, die die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, eine private Organisation, dank ihrer Förderer, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel der Glücksspirale fördern konnte.

Balthasar Neumanns komplexe Dachkonstruktion beim Bau verändert

Schäden durch undichte Dächer nehmen zu, wobei zudem die Dachstuhl- oder Gewölbestatik fehlerhaft ist, so dass Risse in Gewölbe und Wänden entstehen. Die komplexe Konstruktion der Dächer – ein Kreuzdach mit Vierungskuppel im Zentrum – konnte beim Bau nicht so ausgeführt werden, wie der berühmte Architekt es geplant hatte. Wahrscheinlich ging das Geld aus, schreibt die Stiftung in einer Pressemitteilung, weshalb die Haupt- und Querschiffarme im Gegensatz zur verschieferten Kuppel in altdeutscher Deckung ziegelgedeckt wurden. Die mangelnden Mittel beim Bau spiegeln sich auch im spartanisch ausgestatteten Innenraum wider. Er besitzt keine Malerei und nur zurückhaltend Stuck, er ist lediglich weiß ausgemalt. Auch Altäre und Kanzel sind zurückhaltend gestaltet.

Auftraggeber des Kirchenbaus war der Würzburger Fürstbischof Friedrich Carl von Schönborn. Neumann sollte und wollte mit seiner aufwendigsten Dorfkirche einen Widerpart schaffen zu der mit Schönborns Erlaubnis in unmittelbarer Nähe errichteten evangelischen Kirche Sankt Michael. Seinerseits wollte der Fürstbischof auf der einen Seite seine Liberalität, auf der anderen den absoluten Vorrang der Katholischen Kirche demonstrieren.

Die geplanten Wölbungen überforderten die örtliche Bauleitung

Das Baumaterial der Kapelle ist fränkischer Sandstein. Die Fassade ist rund gebogen und fast ganz auf die Mittelachse zentriert. Aus ihr erwächst der relativ niedrige Turm mit Zwiebelhaube und vier Glocken. Wegen der Brandgefahr wünschte der Fürstbischof eine feste Einwölbung. Neumanns ursprüngliche Pläne sahen eine optimale Rotunde im Vierungsbereich vor. Durch Ausrundung der Ecken wurde die Vierung noch vor der Fertigstellung 1745 in ihrer Grundfläche erweitert. Die Ausrundungen verlaufen über einen gemeinsamen Grundkreis, die Rotunde ist bereits in der Außenmauer zu erkennen.

Neumanns Pläne hinsichtlich der Wölbung überforderten jedoch die örtliche Bauleitung, heißt es in der Pressemitteilung. Daher ersetzte der Baumeister Bogenarkaden und Zwischengewölbe durch vier Stichkappen. Sie schneiden nun in spitzer Dreiecksform tief in die Wölbschale ein, die nur noch aus schmalen Füßen und einer flachen Scheitelkalotte besteht.