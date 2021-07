Volkach vor 1 Stunde

Hilfe für die Überflutungsopfer

In der vergangenen Woche sammelten die Schülerinnen der Mädchenrealschule Volkach fleißig für die Opfer in den Überflutungsgebieten. Mit vereintem Einsatz der ganzen Schulgemeinschaft wurden viele Sachspenden zusammengetragen, die anschließend von den Teilnehmerinnen des neuen Wahlfachs „Eine wert(e)volle Schule“ und der betreuenden Lehrkraft Frau Lena Riedl nach Art und Gattung sortiert wurden. Auf fünf Paletten abgepackt gingen die fast hundert Pakete dann an die Spedition Beständig für den Weitertransport.