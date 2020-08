Hilfe aus der Schuldenfalle: Scham ist schlechter Ratgeber

"Mir graust es seit Monaten davor, mit jemanden über meine Schulden zu sprechen". Dieses "Grausen", das eine Rat suchende Frau beim Termin in der Beratungsstelle äußerte, muss nicht sein, denn in der neuen Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle des Diakonischen Werkes Kitzingen nehmen sich Fachkräfte der Sorgen und Nöte von Betroffenen an – kostenlos und vertraulich.

Die Übergabe vom Landsratsamt an die Diakonie war eigentlich schon am 1. Februar, offiziell wurde das Ganze wegen der Corona-Pandemie aber erst jetzt. Geschäftsführer Jochen Keßler-Rosa stellte die Leiterin der Beratungsstelle, Helmtrud Hartmann, und die vor Ort tätigen Beraterinnen Elisabeth Schmitt und Ella Kiefel vor. "Der Weg aus den Schulden ist nicht leicht", sagte Landrätin Bischof, die sich für die gelungene Übertragung an die Diakonie bei Dekanin Kerstin Baderschneider bedankte. Diplom-Verwaltungswirtin Elisabeth Schmitt war bereits seit mehr als 13 Jahren beim Landratsamt in der Schuldner- und Insolvenzberatung tätig. Mit Sozialpädagogin Ella Kiefel von der Diakonie bildet sie das Beraterteam.

Was tun, wenn der Gerichtsvollzieher kommt?

Bei der Lösung persönlicher und finanzieller Probleme können sich Ratsuchende an die beiden Beratungskräfte wenden. Das können unter anderem Fragen zum gerichtlichen Mahn- und Vollstreckungsverfahren und zum Pfändungsschutz sein. Außerdem gibt es Tipps, wie man sich verhalten sollte, wenn sich der Gerichtsvollzieher ankündigt oder wie man sein Haushaltsbudget plant.