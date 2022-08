Dettelbach vor 1 Stunde

Highlander auf der großen Leinwand

Der Film "Highlander" wird in der Reihe "Best of Cinema" am Dienstag, 6. September, um 19.30 Uhr auf der großen Leinwand des Cineworld Mainfrankenpark gezeigt, teilt das Cineworld mit. Das visionäre Fantasy-Abenteuer mit Christopher Lambert und Sean Connery genießt mit seiner Bildsprache und der Musik von Queen Kultstatus. Regie führte bei diesem Film aus dem Jahr 1986 Russel Mulcahy. Karten gibt es im Internet unter www.cineworld-main.de und auch im Cineworld ist eine Kasse geöffnet.