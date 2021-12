Mainbernheim vor 52 Minuten

Heuabdeckungsfolien auf Feld entwendet

Auf einem Feld in der Verlängerung Am Alten Postweg in Mainbernheim ist es am 8. Dezember zwischen 18 und 18.30 Uhr zu einem Diebstahl gekommen. Eine unbekannte Person entfernte die Folien des damit abgedeckten Heus bzw. Strohs und entwendete diese. Der Wert der Folien beträgt laut Polizeibericht circa 400 Euro.