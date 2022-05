40 Jahre – eine lange Zeit: Noch unter Bürgermeister Hans Löffler fing Sabine Lamparter 1982 an, für die Stadt Dettelbach zu arbeiten und ist heute aus der Stadtverwaltung kaum mehr wegzudenken, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Dettelbach heißt.

Als Dettelbacher Bürger kommt man an Sabine Lamparter nicht vorbei. Das ist ihrer Position im Bürgerservice zu verdanken, wo sie nach einigen Jahren in den Stadtwerken seit 25 Jahren tätig ist. Sie stellte circa 20.000 Personalausweise aus und nahm etwa 230.000 Telefonate entgegen. Ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger hatte deshalb mit Sicherheit schon einmal mit ihr zu tun, heißt es in dem Presseschreiben weiter.

Mit ihrer immer freundlichen und zuvorkommenden Art ist sie das Aushängeschild und das Herzstück des Dettelbacher Bürgerservices. Bürgermeister Matthias Bielek überreichte Sabine Lamparter als Anerkennung ihrer langjährigen Dienstzeit die Urkunde der Stadt Dettelbach und dankte ihr für ihr Engagement und ihre Arbeitsleistung im Dienste der Stadt.