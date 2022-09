Volkach vor 26 Minuten

"Herzlich willkommen an der MRSV"

Die Aufregung war groß, als sich die neuen Schülerinnen der beiden 5. Klassen gemeinsam mit ihren Eltern am ersten Schultag in der Aula zusammenfanden. Die Neugier auf die Mädchenrealschule ließ sich förmlich aus den Gesichtern ablesen. Nachdem Frau Roth als Schulleiterin die Mädchen begrüßt hatte, lernten sie ihre Klassenleiterinnen Frau Juliane Böhm (5a) und Frau Julia Holleber (5b) kennen, die ihnen nach einem ersten gemeinsamen Foto die Klassenzimmer zeigten. Währenddessen wurden die Eltern mit vielen Infos versorgt. Der Elternbeirat bot im Anschluss Kaffee und Kuchen an - eine gute Gelegenheit für die Eltern, sich direkt kennenzulernen und auszutauschen. Wir wünschen den neuen 5.-Klässlern einen tollen Start an der Mädchenrealschule und für die kommenden Jahre alles erdenklich Gute!