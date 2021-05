Am Freitag wurde die Polizei in den Nachmittagsstunden zu einem tierischen Einsatz gerufen. Auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Buchbrunner Straße in Kitzingen fiel einer aufmerksamen Bürgerin ein herrenloser Bartagam, eine Gattung der Schuppenkriechtiere, auf. Die Beamten konnten das Reptil einfangen und nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt in einem Zoofachgeschäft in Obhut geben. Die Schuppung des Tieres ist beige/weiß, das etwa zwei bis vier Jahre alte Tier hat eine Körperlänge von etwa 40 Zentimeter. Womöglich, so die Vermutung der Polizei, hatte sich das Tier aus seinem Terrarium befreit. Der Tierhalter wird gebeten, sich bei der Polizei in Kitzingen zu melden.