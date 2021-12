Dettelbach vor 1 Stunde

Hercule Poirot auf Nil-Kreuzfahrt

Den Krimi von Agatha Christie „Tod auf dem Nil“ präsentiert das Cineworld Mainfrankenpark am Dienstag, 4. Januar, um 19.30 Uhr in seiner Reihe „Best of Cinema“. Der belgische Meisterdetektiv Hercule Poirot geht auf Kreuzfahrt auf dem Nil und hat einen rätselhaften Mord zu klären, heißt es in der Ankündigung. Für die Kostüme erhielt der Film einen Oscar. Karten gibt es im Internet unter www.cineworld-main.de. Und auch im Cineworld ist eine Kasse geöffnet.