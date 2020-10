Iphofen vor 5 Stunden

Herbstzeitlose Songs mit Julia & Timo in Iphofen

Ein Konzert mit herbstzeitlosen Songs wollen am Samstag, 17. Oktober, Julia Then (Gesang) und Timo Lechner (Gesang, Gitarre, Tasten) ab 18 Uhr in der evangelischen Spitalkirche in Iphofen spielen. Die beiden aus dem Landkreis Kitzingen stammenden Musiker spielen moderne geistliche Lieder und weltliche Klassiker, wie sie bei Hochzeiten und Taufen erklingen oder man aus dem Radio kennt, heißt es in der Ankündigung. Bei deutschen und englischsprachigen Stücken von Siegfried Fietz über Elton John bis Bette Midler sollen herbstlich bunte Farben in den Herzen der Zuhörer auftauchen und es darf auch mal mitgesungen werden.