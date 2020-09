Kitzingen vor 12 Minuten

Herbstliches Orgelkonzert mit Brachtendorf und Bönig

Bei den "Herbstlichen Orgelkonzerten" in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen ist am Freitag, 18. September, um 19.30 Uhr der Organist Florian Brachtendorf zu Gast. Er ist Bezirkskantor für den Rheingau und Kirchenmusiker am sogenannten "Rheingauer Dom" in Geisenheim. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.