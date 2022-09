International bekannte Organisten sind im September zu Gast in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen, um im Rahmen der „Herbstlichen Orgelkonzerte“ (jeweils freitags um 19 Uhr) der Vleugels-Orgel virtuose und farbenfrohe Klänge zu entlocken, so die Mitteilung des Regionalkantors.

Den Auftakt macht am 16. September Christian Müller, Regionalkantor in Landau an der Isar sowie stellvertretender Diözesanmusikdirektor im Bistum Passau. Unter dem Motto „Immer anders – die Kunst der Veränderung“ spielt er Variationswerke aus Barock und Romantik sowie improvisierte Variationen über das bekannte Kirchenlied „Segne du, Maria“.

Am 23. September ist Lutz Brenner, Diözesanmusikdirektor des Bistums Mainz, zu Gast. Sein Programm steht unter dem Motto „Die Orgel tanzt“ – es erklingen Improvisationen sowie Werke unter anderem von Franck, Saint-Saëns, Lefébure-Wély und Bach.

Am 30. September schließlich ist Konstantin Reymaier zu Gast, Organist am Wiener Stephansdom. Reymaier spielt César Francks Choral in E-Dur, eine eigene Bearbeitung eines Satzes aus einer Bach-Kantate sowie eigene Improvisationen über Texte aus dem Hiob aus dem Alten Testament.

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei, Spenden sind erbeten.