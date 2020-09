Zu einer Führung durch den Schlosspark lädt das geistliche Zentrum am Sonntag, 20. September, auf den Schwanberg ein. Eva Gebhard hat laut einer Pressemitteilung als Titel ""Ernte im Park" – Früchte des Jahres – eingefangene Sonnenstrahlen" gewählt. Treffpunkt für die Führung ist um 14 Uhr am Brunnen der St. Michaelskirche. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden, die für den Erhalt des Schlossparks eingesetzt werden, werden erbeten, wie es in der Ankündigung heißt. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt, Anmeldung per E-Mail an: dkrauss@ccr-schwanberg.de, Tel.: (09323) 32207 ist erforderlich. Ein Mund-Nasenschutz ist mitzubringen.