Neuses am Berg vor 1 Stunde

Herausforderung Trockenheit: Feldveranstaltung der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft

"Herausforderung Trockenheit": Unter diesem Motto findet am Donnerstag, 11. August, eine Feldveranstaltung der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Neuses am Berg statt. Das teilt das Amt für Ernährung und Landwirtschaft Kitzingen-Würzburg mit.