Mainfrankenpark vor 51 Minuten

Her mit den Schultüten!

Die Ferien haben ein Ende und die Schule geht wieder los. Damit der Schulanfang nicht ganz so hart wird, hat sich das Kino im Mainfrankenpark etwas einfallen lassen und füllt den Erstklässlern die Schultüten. Wer am Samstag, 18. September, ab 13 Uhr mit seiner Schultüte im Kino vorbeikommt, darf sich laut Pressemeldung des Kinos diese mit schönen und nützlichen Sachen, die die ersten Schultage versüßen sollen, füllen lassen. Dabei gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Aktion geht laut Mitteilung so lange wie der Vorrat reicht. Weitere Infos gibt es im Internet: www.cineworld.de