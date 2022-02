Kitzingen vor 1 Stunde

Helmut Eisel, JEM und die „Sprechende Klarinette“

Die Volkshochschule und der Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen holen am Samstag, 12. Februar, um 19.30 Uhr zum wiederholten Male den international renommierten Klezmerklarinettisten Helmut Eisel in die Alte Synagoge. Eisel vermittelt mit seiner "Sprechenden Klarinette" entspannt und gekonnt zwischen Stilen und Kulturen, schreibt der Förderverein Alte Synagoge in einer Pressemitteilung. Seinem Publikum erzählt er mit seiner Musik Geschichten – fröhliche, melancholische, unwiderstehlich verführerische. Mit seiner Kultformation, dem Trio Helmut Eisel & JEM ist der Klarinettist mit einem neuen Programm auf Tour. "KlezFiesta" beinhaltet erstmals auch die vom iberischen Kulturkreis inspirierte Musik sephardischer Juden. Dazu Klezmer-Traditionals und neue, gut gelaunte Kompositionen aus der eigenen Feder. Karten gibt es online unter vhs@stadt-kitzingen.de oder Synagoge.Kitzingen@web.de sowie an der Abendkasse. Es gilt die 2G+-Regel.