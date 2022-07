Mehr als 60 Einwohnerinnen und Einwohner verfolgten die Bürgerversammlung im Hellmitzheimer Pfarrgarten, zu der Bürgermeister Dieter Lenzer eingeladen hatte.

Er berichtete von der bevorstehenden Sanierung des Kirchturmes, dass Gewerke vergeben, auch ein Auftrag zur Glockenreparatur bereits erteilt sei. Die aber sei erst in einigen Wochen möglich, da sich ein Falkenpaar in der Glockenstube eingenistet hat und der Ausflug der Jungen abgewartet werden muss. Die geschätzten Gesamtkosten lagen bei 264.276 Euro, die Auftragssumme beläuft sich auf lediglich 185.325 Euro.

Gegenüber des Briefkastens sollen am Rand der Grünfläche Fahrradständer für Besucher des Kindergartens aufgebaut werden, die Durchfahrt soll frei bleiben, informierte Lenzer weiter.

Bürgermeister hofft auf neues Baugebiet an anderer Stelle

Wegen des Altbergbaus unter dem Adelsberg hat sich das Vorhaben, dort Bauplätze auszuweisen, zunächst zerschlagen. Das Bergamt Nordbayern führt zunächst Erkundungsmaßnahmen zu den vorhandenen Kartenwerken durch. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in der Vergangenheit nicht alle Abbaustollen in die Karten eingetragen wurden. Am Sägewerk wurden daher Einfriedungen aufgestellt und Zugangsbeschränkungen ausgesprochen, die Nutzung der beliebten Rodelbahn ist derzeit untersagt. Anwohnende berichten, dass es kurzzeitig halbseitige Straßensperren gegeben habe, die auch der Stadt so nicht bekannt waren.

Bürgermeister Lenzer hofft nun, Am Kirchbach, unterhalb der Bebauung am Adelsberg, ein alternatives Baugebiet ausweisen zu können, ohne auf neue Probleme zu stoßen. Derzeit wartet die Stadt auf die Abflussdaten des Wasserwirtschaftsamtes beim Kirchbach.

Bürger fragten nach den Kosten für den Shuttlebus, die bei seiner Einführung bei einem Euro lagen, zuletzt mussten allerdings 2,50 Euro berappt werden. Mit Hinweis auf die Entlastung der Mitfahrenden und Schonung der Umwelt wurde der Bürgermeister gebeten, die Kosten überprüfen zu lassen. Säßen nur wenige Fahrgäste im Bus, liege das auch an den Kosten, weniger an der Nachfrage.

Bürger beklagt, dass Vorhaben und gute Ideen zum Teil im Sand verlaufen

Karl Mandel beklagte, dass zahlreiche Vorhaben und gute Ideen im Ort eher im Sande verlaufen als fortgeführt zu werden. So seien die Basketballkörbe und die Tischtennisplatte am Sportplatz erneuerungsbedürftig, dazu könne das Preisgeld aus dem bundesweiten Dorfwettbewerb eingesetzt werden. Das wies Lenzer zurück, wenn die Geräte erneuert werden müssten, dann sei das Aufgabe der Stadt. Um Vorhaben wieder aufleben zu lassen, regte Hans Brummer ein Treffen am ASV Sportplatz an.

Anlässlich der Energiewende kann sich Christian Schmidt eine Bürgerwindanlage in der Hellmitzheimer Bucht vorstellen, die auch zur Verbesserung der Wertschöpfung beitrage und günstigere Stromkosten verspricht.

In Hellmitzheim leben derzeit 411 Menschen, es gibt aber nur noch drei Bauplätze in privater Hand. Für IT-Ausstattung des Dorfarchivs sind im Regionalbudget 3650 Euro beantragt, teilte der Bürgermeister mit.

Zum Schluss verabschiedete Lenzer noch Richard Veit als bisherigen Siebenerobmann und Günther Fischer, der als Glöckner der Kirche fungierte.