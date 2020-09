Sulzfeld vor 1 Stunde

Helferessen für Mitarbeiter des Bauhofs Sulzfeld

Im letzten Herbst legte der Kreis- und Ortsverband des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) in der Sulzfelder Weinbergslage "Maustal" eine etwa ein Hektar große Streuobstwiese an, heißt es in einer Pressemitteilung der LBV-Kreisgruppe Kitzingen. Der Initiator dieser Vogelschutzmaßnahme, stellvertretetnder Ortsvorsitzender Martin Günzel, richtete nun das – wegen Corona lange verschobene – Helferessen als Dank für die Hilfe bei der Pflanzung und Pflege der Streuobstwiese aus, so die Pressemitteilung weiter. Der LBV-Kreisvorsitzende Klaus Sanzenbacher konnte dazu den Sulzfelder Bürgermeister Matthias Dusel und seine Bauhofmitarbeiter Steffen Lechner, Ralf Lederer und Rene Scheffler begrüßen. Ein Nistkasten wird künftig das Areal des Bauhofs verschönern. Durch die Hilfe des Sulzfelder Bauhofs konnten die Obstbäume im Herbst letzten Jahres laut der Mitteilung relativ leicht in bereits vorbereitete Pflanzlöcher eingebracht werden. Auch half der Bauhof beim Gießen in den heißen Sommermonaten mit und wird die Fläche mähen.