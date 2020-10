Rödelsee 30.09.2020

Helfer gesucht: Friedhofspflegetag in Rödelsee

48 verwaiste jüdische Friedhöfe, die vom 15. bis ins 20. Jahrhundert belegt worden waren, gibt es in Unterfranken. Der Jüdische Friedhof Rödelsee gehört mit fast zwei Hektar Fläche und mehr als 2100 erhaltenen Grabsteinen zu den größten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die saisonal notwendigen Pflegemaßnahmen obliegen dem Landschaftspflegeverband des Landkreises, der am jährlichen Friedhofspflegetag Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern erhält.