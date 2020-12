Im Frühjahr wurden sie als Helden des Alltags hochgelobt, viel ist nicht mehr darüber zu vernehmen. Die vergangenen Monate, besonders in diesen Tagen, erfüllen sie trotz begründeter Angst vor Ansteckung weiterhin ihren Dienstplan. Tagtäglich machen sie sich auf den Weg zu den ihnen Anvertrauten in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen. An Weihnachten werden sie an den Krippen ihrer Wohneinheiten mit den Bewohnern, die Kontaktsperre haben, sitzen sie trösten, für sie da sein, weil die Kinder, Ehepartner, vertraute Menschen aufgrund Einschränkungen nicht kommen können.

So wurde jeder einzelne Mitarbeiter des Wohnstifts, Hornschen Spitals und der Wohngemeinschaft „Intensivpfleger“ Dettelbach beim Pilgeramt am Vorabend des 4. Advent in der Wallfahrtskirche „Maria im Sand“ im Besonderen hineingestellt. Sie sind in diesen Tagen die Seelsorger in der Abgeschiedenheit der Einrichtungen. Durch ihr „Dasein“ wird es in dieser düsteren Zeit ein wenig heller bei den Bewohnern. Die Gottesdienstgemeinde nahm sie in ihre Mitte und so standen sie nicht nur mit um den Altar, sondern für jeden der 140 Beschäftigen stand als kleine Wertschätzung als „Weihnachts-Give a Way“ ein kleiner gebastelter Christbaum vor der Krippe am Gnadenaltar. Die Botschaft der Gottesdienstgemeinde: Fürchtet euch nicht ….. Ihr Beschäftigen, ihr seid für uns die Helden des Advent und der Weihnacht 2020, wir denken an euch, beten für euch. Euch gilt unser Beifall.

Von: Diakon Lorenz Kleinschnitz, Altenheimseelsorger