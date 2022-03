Kitzingen vor 1 Stunde

Heizen mit Zukunft

In Kooperation mit dem Landratsamt Kitzingen und der Verbraucherzentrale Bayern bietet die Volkshochschule Kitzingen am Dienstag, 15. März, um 19 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen den Vortag "Heizen mit Zukunft" an, heißt es in einer Pressemitteilung der Volkshochschule. Die Planung eines Heizungsaustausches sollte rechtzeitig angegangen werden, da viele alte Heizkessel nicht mehr effizient sind. Der unabhängige Energieberater und Diplom-Ingenieur Daniel Stumpf zeigt auf, warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist, wie Heizen zukunftsfähig aufgestellt werden kann und wie viel Energie sich damit einsparen lässt. Zudem werden moderne Heiztechnologien wie Wärmepumpe, Brennstoffzellen- oder Pelletheizung sowie entsprechende Förderprogramme vorgestellt, heißt es weiter. Der Eintritt ist frei. Es gilt die 3G-Regel.