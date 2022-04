Am Stadtbalkon trauen lassen - das können Brautpaare in Kitzingen künftig tun. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen.

Diese Nachfragen gingen in den letzten Jahren immer wieder bei Uwe Plomitzer ein: "Gibt es in der Großen Kreisstadt einen speziellen Ort, an dem Trauungen durchgeführt werden können?" Jetzt ist so ein besonderer Platz gefunden worden.

An sechs Samstagen können sich Brautleute am Stadtbalkon trauen lassen. Mit Blick auf die Silhouette der Stadt Kitzingen und den Main können sich die Paare das Ja-Wort geben und die Ringe austauschen. Mehrere Stadtratsfraktionen hatten einen gemeinsamen Antrag gestellt, um Eheschließungen im Freien in Kitzingen durchzuführen. Die Stadt hatte daraufhin verschiedene Möglichkeiten geprüft.

Stadtrat mit großer Mehrheit dafür

Nunmehr hat der Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossen, dass Trauungen am Stadtbalkon in den Sommermonaten stattfinden können. Seither setzen sich der Leiter des Standesamtes, Uwe Plomitzer, und der Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins, Frank Gimperlein, mit den Detailfragen auseinander. Die Trauungen am Stadtbalkon werden von Oberbürgermeister Stefan Güntner oder seiner Stellvertreterin Astrid Glos vorgenommen.

Für das Brautpaar, die Trauzeugen und die Gäste der Zeremonie werden festlich weiße Stühle aufgestellt. Für den Aufbau sorgen Frank Gimperlein und sein Team. "Kein Problem", sagt der 34-Jährige, "wir sind wegen des Stadtschoppens sowieso vor Ort." Der beginnt nach den Trauungen, die jeweils um 10 beziehungsweise 11 Uhr angesetzt sind. Ein Zaun grenzt das Gelände ein und sorgt für die nötige Diskretion während der Zeremonie.

Termine wohl schnell ausgebucht

"Wir hatten in den letzten Jahren schon den Falterturm oder den Marktturm als besondere Trauungsorte im Blick", berichtet Uwe Plomitzer. "Wegen des Brandschutzes mussten wir diese Möglichkeiten aber wieder fallen lassen." Jetzt sind OB Stefan Güntner und seine Stellvertreterin froh, dass ein schöner Ort im Stadtgebiet für eine Trauung gewidmet worden ist.

Uwe Plomitzer geht davon aus, dass die Termine schnell ausgebucht sind. Die möglichen Termine für Hochzeiten am Stadtbalkon (jeweils samstags, 10 bzw. 11 Uhr): 21. Mai, 11. Juni, 13. August, 27. August und 17. September (der Juli-Termin steht noch nicht fest).