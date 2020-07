Marktsteft vor 10 Minuten

Heinz Roß feiert seinen 85. Geburtstag

Heinz Roß aus Marktsteft feiert an diesem Montag seinen 85. Geburtstag. Geboren ist der Jubilar am 13. Juli 1935 in Marktsteft, wo er auch zur Schule ging. Nach seiner Ausbildung zum Maler und Tüncher legte er 1959 die Meisterprüfung ab und gründete seine eigene Firma, die er 30 Jahre lang betrieb. 1961 heiratete er Hildegard Hütterer aus Sickershausen, mit der er vier Kinder hat – zwei Enkel komplettieren die Familie.