Heinrich Schmalz, langjähriger Leiter der katholischen Landvolkshochschule „Klaus von Flüe“, in Münsterschwarzach ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Im Landkreis Kitzingen war Schmalz auch als CSU-Urgestein oder als ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank bekannt.

Geboren wurde Schmalz 1926 in Schönau an der Brend (Landkreis Rhön-Grabfeld). Schon in jungen Jahren lernte er, Verantwortung zu übernehmen, da er als 13-Jähriger nach dem Tod seines Vaters mit der Mutter verantwortlich für seine fünf Geschwister war. Mit seiner Frau Rita hatte er vier Kinder und acht Enkel.

Schmalz wurde 1959 Leiter der Katholischen Landvolkshochschule in Münsterschwarzach. 1966 wurde er in den Kreistag Kitzingen und in den Bezirkstag gewählt. 1972 bis 1975 führte er als Vorgänger von Michael Glos die Kitzinger Kreis-CSU und die Fraktion im Kreistag, 28 Jahre war er im Bezirkstag. Außerdem war er Kreisvorsitzender des Genossenschaftsverbands und ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender. Seit seiner Pensionierung 1991 lebte er in Estenfeld.

Für sein Engagement zeichnete ihn das Bistum Würzburg mit der Liborius-Wagner-Medaille und der Sankt-Bruno-Medaille aus. 1987 wurde ihm zudem das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Das Requiem für den Verstorbenen wird am Donnerstag, 8. September, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Mauritius in Estenfeld gefeiert, die Beisetzung auf dem alten Friedhof schließt sich an.