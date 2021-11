Kitzingen vor 1 Stunde

Heimatvertriebene gedenken ihrer Angehörigen

Beim Gedenken des Bundes der Vertriebenen am Gedenkkreuz im Neuen Friedhof erinnerte Vorsitzender Claus Lux, dass die Feier längst Tradition und Verpflichtung geworden sei. Die Gedanken seien bei den geliebten Großeltern und Verwandten in der alten Heimat, aber auch bei denen, die nach der Vertreibung in der neuen Heimat ihre letzte Ruhe fanden. Sie alle seien Mahner für Frieden und gegen Hass und Gewalt, forderte Lux. Im Totengedenken sprach Albina Baumann mit Blick auf die Toten die gemeinsam verbrachten Stunden an. Mit dieser Erinnerung werde die Zeit ein Stück zurückgedreht in jene Tage, als es gemeinsam mit den Verstorbenen schön war.