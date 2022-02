Am Freitag, 11. März, um 18 Uhr lädt das Kulturzentrum Deutsche Fastnachtakademie in Kitzingen zu einem kostenfreien Vortrag zum Thema „Heimatpflege im Spannungsfeld zwischen Erhalten und Gestalten" ein.

Heimatpflege und regionale Kultur wird von vielen Menschen ausgeübt. Für die einen sind sie erfüllende Freizeitbeschäftigung, für andere die Möglichkeit, mitzugestalten und Verantwortung für den eigenen Lebensraum zu übernehmen. Wieder andere legen Wert auf die sozialen Kontakte, die dabei entstehen. Diese Vielfalt der Motive spiegelt sich auch in den mannigfaltigen Zugängen zu Heimat und in der Unterschiedlichkeit der agierenden Personen wider, ebenso wie in den fünf Fachbereichen des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege: Kulturlandschaft, regionale Baukultur, Heimatforschung, Regionalkultur und Volksmusik.

Aber was ist „Heimat“ eigentlich und warum muss sie „gepflegt“ werden? Was haben Flächenversiegelung, unsere gebaute Umwelt und die Auseinandersetzung mit dem Heimatbegriff mit der Heimatpflege zu tun? Und wie kann man diese „fit für die Zukunft“ machen?

Auch diesen Fragen geht die Referentin Dr. Daniela Sandner, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Landesvereins, in ihrem Vortrag nach. Dieser wird von Stadtheimatpfleger Dr. Harald Knobling bereichert, der aktuelle Projekte vorstellt.

Voranmeldung unter info@deutsche-fastnachtakademie.de oder Tel.: (09321) 2649750. Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen.