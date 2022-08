Eine informative, bewegende und heimatgeschichtlich interessante Musikandacht fand in der Matthäuskirche Rehweiler statt.

Vom Kirchenmusikalischen Institut der Universität Erlangen waren angereist die Sopranistin Eva-Maria Helbig (Gesang) und Prof. Dr. Konrad Klek (Orgel und Moderation). Anlass war der 200. Geburtstag des 1. Vorgängers von Klek im Amt, Johann Georg Herzog, der am 5.8.1822 in Hummendorf bei Kronach zur Welt kam, die Lehrerausbildung in Altdorf absolvierte und seine kirchenmusikalische Laufbahn an der Matthäuskirche in München begann, bis er 1854 Professor in Erlangen wurde, wo er Theologiestudenten die Liturgie des Gottesdienstes, Singen und Musikkenntnisse beibrachte.

So kam auch der Theologiestudent Max Herold mit ihm zusammen, ein in Rehweiler geborener Pfarrersohn. Eine lebenslange Freundschaft entstand. Beide widmeten sich der Erneuerung des Gottesdienstes durch eine Wiederbelebung der Liturgie, des rhythmischen Gesangs, durch andächtige Musik und durch das Mitwirken von Kirchenchören. Das Verdienst dieser beiden Männer für die heutige Gestalt des Gottesdienstes kann man nicht hoch genug ansetzen. Klek erzählte, wie er 1998 unverhofft den kompletten Nachlass von Max Herold und seinem Sohn Wilhelm, der ebenfalls Dekan in Schwabach wurde und zudem auch komponierte, zu treuen Händen anvertraut bekam.

Neben den inhaltlichen Ausführungen kam die Musik von Herzog nicht zu kurz. Klek spielte an der einmanualigen Steinmeyer-Orgel Kompositionen von Herzog, die dieser in zahlreicher Form gerade auch für Landorgeln komponiert hat. Viele Lehrer-Organisten haben nach der Orgelschule von Herzog das Orgelspiel erlernt. Mit einer wunderbaren Sopranstimme trug Eva-Maria Helbig, Gesangslehrerin am Kirchenmusikalischen Institut Erlangen, die geistlichen Gesänge von Herzog mit Orgelbegleitung vor. Eine Fortsetzung solcher Musikandachten mit Universitätsmusikdirektor Konrad Klek ist bereits angedacht. Über die Homepage der Kirchengemeinde Rehweiler kann ein Video zu diesem Abend aufgerufen werden.

Von: Hans Gernert (Pfarrer, Evang.-Luth. Pfarramt Rehweiler)