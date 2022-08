Das Franken-Landschulheim Schloss Gaibach ist seit seiner Gründung Bestandteil des unterfränkischen Landkreises Kitzingen, allerdings liegen die Herkunftsorte der Schüler*innen in vielen Fällen weit jenseits seiner Grenzen.

Das Schulleben und auch der Unterricht werden durch die kulturelle Vielfalt der jungen Menschen und vor allem im gemeinsamen Miteinander bereichert und das neu entstandene Projekt der Fachschaft Geographie möchte diese Vielfalt sichtbar machen. Die beiden Lehrkräfte Marcella Fabritius und Melanie Machon hatten gemeinsam die Idee, auf einer großen Weltkarte darzustellen, wo die kulturellen Wurzeln der Schüler*innen bzw. ihrer Familien liegen. Alle wurden eingeladen, an dem Projekt teilzunehmen und ihren eigenen oder den Geburtsort der Eltern, der außerhalb von Deutschland liegt, zu nennen und nun ist die Weltkarte mit etlichen bunten Punkten an Orten wie Brasilien, Südkorea, Neuseeland, China, Russland oder Nigeria markiert.

Johannas Mutter stammt aus dem Kongo. Einar wurde in Puerto Cortez in Honduras geboren und Deyantes Vater lebt in Ohio. Die drei Realschüler haben sich selbstverständlich beteiligt und finden die Idee "wirklich super". Zusätzlich haben die Schüler*innen eigene kleine Bilder selbst gestaltet und können sich und ihre Kultur so auf ihre ganz eigene, individuelle Art und Weise repräsentieren. Entstanden sind kleine Kunstwerke mit sorgfältig gezeichneten Karten des Heimatlandes, landestypischen Symbolen oder Botschaften in der Muttersprache.

Die Weltkarte soll nie in einen fertigen Zustand kommen, sondern weiterhin jedem jungen Menschen, der an die Schule kommt und dessen Heimat sich außerhalb der deutschen Grenzen befindet, die Möglichkeit geben, Teil dieses Projekts zu werden und die Identität des FLSHs mitzugestalten. Seit letzter Woche ist die Karte und einige Bilder der Schüler*innen als Teil der Ausstellung: 50 Jahre Landkreis Kitzingen in Wort und Bild im dortigen Landratsamt ausgestellt.

Von: Marcella Fabritius (Lehrerin, FLSH Schloss Gaibach)