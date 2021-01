Geiselwind vor 49 Minuten

Heilige Drei Könige komplettieren Adventsfenster

Mit den Heiligen Drei Königen sind die letzten neuen Figuren in das Geiselwinder Advents- und Weihnachtsfenster eingezogen. Seit dem ersten Dezember tat sich regelmäßig was im Schaufenster neben der Apotheke in Geiselwind. Ins Leben gerufen vom Kindergottesdienstteam St. Burkhard, haben sich 24 Familien bereit erklärt, eine Weinkiste weihnachtlich zu dekorieren. Daraus wurde ein großer Adventskalender, der in der Vorweihnachtszeit täglich einen „Hingucker“ lieferte und eine kontaktlose Anlaufstelle für viele Geiselwinder darstellte.