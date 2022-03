In einer Asylbewerberunterkunft in Kitzingen ist es am Sonntagmittag zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gekommen. Beide erlitten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden, berichtet die Polizei. Ein Mitarbeiter des dortigen Sicherheitsdienstes wurde beim Trennen der Streitenden ebenfalls leicht verletzt.

Die beiden 21 und 41 Jahre alten Männer sind in der Küche der Gemeinschaftsunterkunft in Streit geraten. Dieser gipfelte gegen 13 Uhr in einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 57-jähriger Sicherheitsdienst-Mitarbeiter versuchte, die beiden zu trennen und bekam dabei ebenfalls einen Schlag ab, wurde dadurch aber nicht schwerer verletzt. Die beiden Streitenden verletzten sich jeweils leicht. Neben Prellungen trug der 41-Jährige auch eine leichte Platzwunde davon.

Dem Sachstand nach kam auch ein Kochtopf zum Einsatz. Daher werden die Ermittlungen der Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung geführt.