Hedwig Kieser wird 80

Hedwig Kieser wurde am 16. September 1941 im damaligen Krankenhaus Dettelbach geboren und feierte nun ihren 80. Geburtstag. Sie wuchs zusammen mit fünf Geschwistern in Neuses am Berg auf, wo die Eltern Johann und Else Reus als Landwirte und Winzer lebten. Nach dem Besuch der Volksschule besuchte sie die landwirtschaftliche Berufsschule in Dettelbach, die sie als Hauswirtschafterin abschloss.