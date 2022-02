Kitzingen vor 48 Minuten

Heckscheibenwischer an Mercedes verbogen

Eine bislang unbekannte Person hat in der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 10.20 Uhr, den Heckscheibenwischer einer grauen Mercedes C-Kasse verbogen. Der Wagen stand am Bahnhofsplatz in Kitzingen. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.