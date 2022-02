Mainstockheim vor 18 Minuten

Heckscheibenwischer abgerissen

Den Heckscheibenwischer eines auf dem Parkplatz des Sportheims in der Albertshöfer Straße in Mainstockheim geparkten grauen Audi Q 3 riss ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag zwischen 20.30 und 0.15 Uhr ab. Der Schaden wird im Polizeibericht mit circa 200 Euro angegeben.