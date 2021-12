Kitzingen vor 1 Stunde

Heckscheibe von Audi beschädigt

Am Montag zwischen 13 und 22 Uhr kam es An der Jungfernmühle in Kitzingen auf dem Mitarbeiterparkplatz einer dort ansässigen Firma zu einem Diebstahl, heißt es in einer Polizeimeldung. Bislang unbekannte Täter demontierten die Scheibenwaschdüse an der Heckscheibe eines schwarzen Audis. Dabei zersplitterte auch die Heckscheibe, an der die Düse befestigt war. Es entstand laut Polizei ein Schaden von circa 400 Euro.