Marktsteft vor 1 Stunde

Heckscheibe an VW T-Roc eingeschlagen

Eine bislang unbekannte Person schlug mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe eines geparkten, schwarzen VW T-Roc ein. Passiert ist das Ganze in der Zeit von Montag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 9.30 Uhr, in der Marktbreiter Straße in Marktsteft. Am Auto entstand laut Polizei ein Schaden von circa 200 Euro.