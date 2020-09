In der Nacht auf Donnerstag wurde in der Keltenstraße in Kitzingen ein geparkter Mazda beschädigt. Der Besitzer hatte sein Auto am Mittwoch gegen 18 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt.

Als er um 5 Uhr zurückkam, stellte er Beschädigungen an der Heckscheibe fest. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.