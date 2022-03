Biebelried vor 11 Minuten

Heckklappe in Biebelried zerkratzt

Am Freitag gegen 16 Uhr stellte ein Autofahrer seinen Wagen im Schulweg in Biebelried ab. Als er laut Polizeibericht am Samstag gegen 18 Uhr zum Auto zurückkehrte, bemerkte er, dass eine bislang unbekannte Person offensichtlich versucht hatte, mit einem Werkzeug ein Emblem des Auto-Herstellers zu entwenden. Hierbei wurde auch die Heckklappe verkratzt.