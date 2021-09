Kitzingen vor 1 Stunde

Heckklappe eines Audi-Q2 eingedellt

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit vom 10. September, 21.40 Uhr, bis 11. September, 9 Uhr, einen laut Polizeibericht ordnungsgemäß in der Mainbernheimer Straße in Etwashausen abgestellten weißen Audi Q2 beschädigt. An dem Fahrzeug wurden mit einem nicht bekannten Gegenstand an der Heckklappe zwei circa 5 Zentimeter große Dellen verursacht. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.