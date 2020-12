Wissen und Können in den Bereichen Hauswirtschaft und Ernährung fachgerecht in Theorie und Praxis weiterzuvermitteln, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dies teilt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kitzingen in einer Pressemitteilung mit. Deshalb werden am AELF Coburg Frauen und Männer geschult, die diese Bildungsinhalte als Referenten weitervermitteln können.

Für Referenten für Hauswirtschaft und Ernährung bestehen Einsatzmöglichkeiten im Netzwerk "Junge Eltern/Familien - Ernährung und Bewegung", in Kindergärten und Schulen, in der Erwachsenenbildung sowie in Betrieben und Firmen bei sogenannten "Gesundheitstagen". In dem fünftägigen Kurs lernen die Teilnehmer, wie sie Inhalte bestmöglich bei Vorträgen und Vorführungen präsentieren. Die Vermittlung rationeller Arbeitsweisen und Arbeitstechniken steht dabei im Vordergrund. Außerdem setzen sich die Teilnehmer mit zielgruppengerechten Angeboten, dem passenden Medieneinsatz und einer professionellen Außendarstellung auseinander.

Das Seminar findet ab 24. Februar immer mittwochs von 9 bis 16.30 Uhr im AELF Coburg statt, die Seminargebühr beträgt 100 Euro. Teilnehmen können Hauswirtschaftsmeister, hauswirtschaftliche Betriebsleiter und Techniker. Anmeldung bis spätestens Freitag, 5. Februar, unter Tel.: (09561) 7691136, E-Mail: marianne.rebelein@aelf-co.bayern.de oder www.diva.bayern.de