Marktbreit aktualisiert vor 1 Stunde

Hauswand mit blauer Farbe bespritzt

Eine unbekannte Person bespritzte am Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr in der Otto-Selzer-Straße in Marktbreit die Fassade eines Einfamilienhauses mit blauer Farbe, heißt es im Polizeibericht. Es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro.