Ein bislang Unbekannter hat am Sonntagmorgen gegen 3.45 Uhr eine Hauswand, ein Fenster und den Hof eines Anwesens in der Gartenstraße in Obernbreit mit rund zehn Eiern beworfen. Die Fassade des Anwesens wurde dabei laut Polizei so sehr verschmutzt, dass sie professionell gereinigt werden muss.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.