Untersambach vor 39 Minuten

Hauswand angefahren und abgehauen

Im Zeitraum von Donnerstag, 9 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, wurde die Außenfassade eines Anwesens in der Sambachstraße durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hierbei bröckelte der Putz der Hauswand auf einer Höhe von rund 2,50 Meter ab, so dass beim Verursacher von einem größeren Fahrzeug auszugehen ist, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro.