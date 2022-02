Dettelbach vor 37 Minuten

Hausputz bei den Schleiereulen

Im Abstand weniger Jahre müssen die Nisthilfen für die Schleiereulen gereinigt werden. In diesem Jahr war es wieder so weit. Die Umwelt- und Naturschutzgruppe Dettelbach im LBV (Landesbund für Vogelschutz) betreut im Gebiet der Großgemeinde fünf Nistkästen für Schleiereulen. Im Lauf der Zeit füllt sich der Brutraum mit Nistrückständen, darunter auch gut erhaltene Gewölle, an. Dadurch verringert sich der zur Verfügung stehende Platz für das Eulenpaar und seinen Nachwuchs immer mehr. So ist alle paar Jahre eine Reinigung angesagt. In diesem Jahr standen die Nisthilfen im Kloster, im Turm der Stadtkirche und im Turm der katholischen Kirche in Neuses auf dem Programm. Vier Helfer, ausgestattet mit geeignetem Werkzeug und Atemschutzmasken, machten sich daran, die etwa 1 mal 0,5 mal 0,5 Meter großen Kästen auszuräumen. Insgesamt mussten sieben Säcke mit Unrat entsorgt werden.Dabei handelt es sich jedoch nicht um gewöhnlichen Abfall. Das Material landete vielmehr auf den Komposthaufen der Helfer, denn es ist ein ausgezeichneter Dünger, der jedoch nur dosiert eingesetzt werden sollte. Weitere Eulenkästen sind in einem Nebengebäude des Mainsondheimer Schlosses und im ehemaligen Trafohäuschen in der Schweinfurter Straße installiert. Deren Reinigung steht zu einem späteren Zeitpunkt auf der Tagesordnung.